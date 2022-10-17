По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге полицейские остановили Lada Granta и Volkswagen Polo с 655 метрами похищенного из парка Интернационалистов телефонного кабеля в багажниках.

В отделе полиции задержанный 29-летний мигрант уточнил, что якобы нашел бесхозный кабель в парке Интернационалистов возле открытого люка. Его оказалось так много, что он решил позвать на помощь знакомого.

Правоохранители установили, что кабель действительно ранее находился в парке напротив дома 40/1 по проспекту Славы. Одного он был срезан. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).