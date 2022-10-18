В Ленобласти выявили всего лишь 29 новых случаев  COVID-19 за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 18 октября.

  • Волховский район: Сясьстрой (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+7), Романовка (+1), Касимово (+1).
  • Выборгский район: Поляны (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Лодейнопольский район:  Лодейное Поле (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+12), Горка (+1), Коськово (+2).
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