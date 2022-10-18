Россиянам рассказали о преимуществах семейной ипотеки

Накануне правительство расширило действие данной программы до 1 июля 2024 года.

Программа «Семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года. Это позволит молодым родителям приобрести собственное жилье.

Как поясняет «Объясняем.рф», льготная ставка по по такой ипотеке составляет до 6% годовых. Программа распространяется на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребенок. Кредит при этом нужно оформить до 1 июля 2024 года.

Средства выделяют на покупку готового жилья, земельного участка или под строительство дома.

Более 150 тысяч семей смогут воспользоваться программой в следующем году, а общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей.