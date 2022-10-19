На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 19 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 70,64,39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 118,108,79,46,18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка и мойка СБО от пыли и грязи;
- км 78, 82, 94, 97 (выборочно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,устранение деформаций а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к Выборгу №1 км 0 – 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, сопряжение обочины;
- км 134 – 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 145 – 151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 56 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ремонт и замена СБО;
- км 47 – 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 50 – 48 26 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0 — 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги;
- км 0 – 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 27-33 (разделительная полоса) ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от наносного грунта;
- км 0+800 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 25-26 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 6 — 5 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.