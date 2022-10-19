Из-за пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на 3,3 года

Минздрав фиксирует снижение продолжительности жизни после пандемии коронавируса.
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года после двух лет пандемии Covid-19. Об этом заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.
К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни, — цитирует РИА Новости Гульшину.
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13.10.2022 362