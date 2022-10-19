Из-за пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на 3,3 года

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Минздрав фиксирует снижение продолжительности жизни после пандемии коронавируса.

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года после двух лет пандемии Covid-19. Об этом заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.

К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни, — цитирует РИА Новости Гульшину.
Вам будет интересно
Из-за пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на 3,3 года пандемия, минздрав, коронавирус
По миру распространяется новый штамм коронавируса "Цербер"
В России очередная мутация Сovid-19 не зафиксирована. Иностранные медики сообщают о появлении нового штамма ковида, получившего название "Цербер". Большое количество госпитализаций...
13.10.2022 362
Автор