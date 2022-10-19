Рождаемость в Петербурге за пять лет упала на 15%

В Петербурге, как и во многих крупных городах мира, в последние года отмечается тенденция к снижению уровня рождаемости.

В течение последних пяти лет уровень рождаемости упал на 15%, рассказал «Петербургскому дневнику» главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Виталий Беженарь.

Однако во время пандемии COVID-19 в Петербурге наблюдалось плато: снижение замедлилось. Так, рождаемость за прошлый, 2021, год упала лишь на 1,5% в то время, как до этого падение достигало ежегодно 6-7%. Впрочем, уже в 2022 году процент падения окажется значительно выше, чем 1,5%.

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Одной их главный причин падения рождаемости стало то, что жительницы России стали все чаще рожать первенца в возрасте 28-29 лет.

По данным на 1 сентября, в Петербурге появились на свет свыше 34 тысяч малышей. Порядка 46 % из них стали первенцами для своих мам. Только каждый третий ребенок стал вторым для семьи, а четвертые и последующие роды составили лишь 5 % от общего числа.