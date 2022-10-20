Мошенника из Сочи в розыске задержали в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов задержали 33-летнего злоумышленника, который с 2020 года находился в федеральном розыске за мошенничество.
По данным следствия, два года назад мужчина под предлогом продажи права аренды торговой площади в Сочи получил от доверчивого гражданина 800 тысяч рублей и скрылся.
Задержанный доставлен в УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга для передачи инициатору розыска.
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05.02.2021 3157