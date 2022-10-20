Lada Vesta сгорел в Сертолово

По информации ivbg.ru, 19 октября около 01:00 в полицию Всеволожского района обратился 39-летний гендиректор фирмы из Сертолово, которая занимается санитарной обработкой помещений и профессиональным уничтожением насекомых.

Часом ранее мужчина увидел, как горит его Lada Vesta. Автомобиль был припаркован возле пятиэтажного дома на улице Тихвинской в Сертолово. Ущерб автовладельца составил около 500 тысяч рублей.

У автомобиля выгорел моторный отсек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.