Lada Vesta сгорел в Сертолово

По информации ivbg.ru, 19 октября около 01:00 в полицию Всеволожского района обратился 39-летний гендиректор фирмы из Сертолово, которая занимается санитарной обработкой помещений и профессиональным уничтожением насекомых.
Часом ранее мужчина увидел, как горит его Lada Vesta. Автомобиль был припаркован возле пятиэтажного дома на улице Тихвинской в Сертолово. Ущерб автовладельца составил около 500 тысяч рублей.
У автомобиля выгорел моторный отсек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.
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23.05.2022 622