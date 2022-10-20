Публикуем главное из выступления Мишустина на форуме «Сделано в России»

Глава правительства выступил на международном экспортном форуме «Сделано в России».

— Продолжается работа по усилению потенциала промышленности РФ. Планируется предоставлять льготные кредиты на проекты по производству приоритетной продукции.

— Поддержка малых и средних предприятий остаётся одним из приоритетов кабмина.

— Создаётся новая география торгово-экономического сотрудничества России. Это делается усилиями предпринимателей, Правительства, институтов развития.

— Россия будет расширять транспортно-логистические коридоры, уже определены три приоритетных направления: азово-черноморское, восточное и каспийское.

— Сокращается торговля РФ с недружественными странами и растёт товарооборот с другими партнёрами. Снизилась торговля с США, Великобританией, Японией, расширился экспорт промтоваров в страны БРИКС, Турцию, Египет, ОАЭ.

— За 8 месяцев несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в денежном выражении вырос на 7% по сравнению с 2021 годом и достиг 125 млрд долларов.

— Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнёрами, несмотря на внешнее давление.