Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 20 октября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнём российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка ДНР.

Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

В ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. Кроме того, поражены пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Кировск ДНР, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Артёмовск, Петровское ДНР и Матвеевка Запорожской области. В районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники ВСУ.

В районе населенного пункта Берховка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терны ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зеленый Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области.

В районе населенного пункта Новомихайловка ДНР перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».