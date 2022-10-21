В Петербурге 4-летняя девочка получила тяжелые травмы за ужином и попала в реанимацию

По информации ivbg.ru, в ночь на 20 октября из квартиры дома на улице Лидии Зверевой в Санкт-Петербурге госпитализировали 4-летнюю девочку с ожогами груди, живота и правого бедра.
По предварительным данным, девочка получила тяжелые травмы во время ужина, пролив на себя горячий суп. Врачи зафиксировали ожоги 17% тела и поместили пострадавшую в реанимацию.
По факту случившегося проводится проверка.
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