В Ленобласти сократился уровень коррупции, что отметили жителей и представителей бизнеса

Об этом говорят результаты ежегодного социологического исследования по оценке уровня коррупции жителями в 2022 году.

В этом году 13,6% респондентов, что в 2 раза больше, чем в прошлом году (6,2%), отмечают, что коррупция сократилась на региональном уровне. 16,8% (7,2% в 2021 году) – отмечают снижение коррупции на местном уровне и 19,1% (9,3% в 2021 году) – на федеральном уровне.

При этом 81% опрошенных не попадали в ситуацию, когда они знали, предполагали или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо неформальное вознаграждение.

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Напомним, что уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Что такое коррупция и взятка и как им противостоять можно прочитать в специальной брошюре. Сможете ли вы противодействовать коррупции? Тест ivbg.ru.