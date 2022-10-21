Карусели и качели, променад и освещение: в поселке Красный Бор прошло благоустройство

В поселке Тосненского района в рамках нацпроекта благоустроена общественная территория возле железнодорожной станции.

«Каждый день сотни людей посещают железнодорожную станцию в Красном Бору. Теперь возле станции можно прогуляться, поиграть с детьми на площадке, заняться спортом в свободное время, пока ждешь электричку. В прошлом году за это проголосовали жители», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Теперь в поселке есть комфортная зона для прогулок, а также установлены новая детская площадка, лавочки и беседки, проложены тротуары и оборудована велопарковка. Высажены ивы и газон.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в этом году благоустроено уже 61 общественных пространств из заявленных 77.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета. Реализация этих проектов пройдет в 2022 году.