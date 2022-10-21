С Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах

Присяжные признали актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.

По данным газеты The New York Times, присяжным понадобилось менее 1,5 часа, чтобы вынести вердикт по делу Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. Жюри пришло к выводу, что в 1986 году действия актер в отношении коллеги Энтони Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера.

— Мы просто благодарны, что жюри увидело правду, — заявила адвокат знаменитости Дженнифер Келлер.

— Жюри сказало свое слово, — прокомментировал вердикт представитель Рэппа.

Кевин Спейси был звездой «Карточного домика» на протяжении пяти сезонов, играя расчетливого политика Фрэнка Андервуда. В октябре 2017-м разразился скандал, когда Рэпп обвинил Спейси в домогательствах, которые якобы имели место около 30 лет назад.

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Актер сказал, что не помнит данного инцидента, и рассказал о своей гомосексуальности. После этого в домогательствах Спейси обвинили еще несколько мужчин. Из-за скандала звезду отстранили от съемок в «Карточном домике» и некоторых других проектов.