Уехавшие из России артисты не появятся на «Песне года» и «Большом праздничном концерте»

После начала СВО на Украине и введения западных санкций против России некоторые отечественные знаменитости покинули страну.

Жители России очень часто оставались недовольными выбором артистов на новогодние развлекательные шоу. Однако в 2022 году список артистов, которые выступят на «Новогодних огоньках» и «Песне года», значительно изменится. Об этом сообщают авторы издания «КП».

Выяснилось, что «Песню года» пропустят Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, София Ротару, Александр Ревва, Ани Лорак и Манижа.

Не увидят россияне на концертах и Валерия Меладзе.