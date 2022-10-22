Коттеджи под Петербургом стали реже покупать

При этом стоимость загородного жилья выросла более чем на треть.
По информации издания «Коммерсант», сделки по покупке премиального малоэтажного загородного жилья в Петербурге и Ленобласти стали все реже.
Отмечается, что уменьшилось число потенциальных покупателей из регионов.
В тоже время, средняя стоимость коттеджей под Петербургом гораздо выше, чем в Москве.
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21.10.2022 60