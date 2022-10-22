Петербург и Ленобласть в субботу оказались в стороне от активных циклонов

Местами пройдут слабые дожди.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса в его телеграм-канале, в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди.

Воздух прогреется +7…+9 градусов в городе и +5…+10 в области. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.