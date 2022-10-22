В поселке Выборгского района произошел взрыв бытового газа

В квартире взрывной волной выбило стёкла. Поврежденной оказалась и межэтажная перегородка.

По информации правоохранительных органов, ранним вечером 21 октября в одном из домов в поселке Гаврилово произошел взрыв бытового газа.

На данный момент известно о двух пострадавших – женщина в состоянии средней тяжести и ее сын с химическим ожогом дыхательных путей.

Причина происшествия неизвестна, но следователи предполагают, что мог взорваться газовый баллон.

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В свою очередь, прокуратурой Ленобласти организована проверка инцидента при использовании газового оборудования жильцами многоквартирного дома.