Петербуржцы устроили самосуд над насильником несовершеннолетней

Автор: Александр Селиванов
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На момент госпитализации он был пьян.

Как сообщили в правоохранительных органах, медики госпитализировали 23-летнего парня с улицы Шотмана. Он был избит и сильно пьян.

Сотрудники полиции установили, что парня избил знакомый за изнасилование 16-летней девушки, которая позднее обратилась к правоохранителям. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Известно, что насильник ранее был судим.

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21.10.2022 143
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