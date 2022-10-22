Петербуржцы устроили самосуд над насильником несовершеннолетней

На момент госпитализации он был пьян.
Как сообщили в правоохранительных органах, медики госпитализировали 23-летнего парня с улицы Шотмана. Он был избит и сильно пьян.
Сотрудники полиции установили, что парня избил знакомый за изнасилование 16-летней девушки, которая позднее обратилась к правоохранителям. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Известно, что насильник ранее был судим.
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21.10.2022 143