Петербуржцы устроили самосуд над насильником несовершеннолетней

На момент госпитализации он был пьян.

Как сообщили в правоохранительных органах, медики госпитализировали 23-летнего парня с улицы Шотмана. Он был избит и сильно пьян.

Сотрудники полиции установили, что парня избил знакомый за изнасилование 16-летней девушки, которая позднее обратилась к правоохранителям. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Известно, что насильник ранее был судим.