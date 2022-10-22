Уборка картофеля в Ленобласти идет полным ходом

Участие в мероприятии приняли сотрудники Агропромышленного комплекса.

Сотрудники Агропромышленного комплекса Ленобласти приняли участие в сборе картофеля в Тосненском районе.

Судя по кадрам, урожай в этом году выдался более чем достойный.

Отмечается, что в течении текущего года аграрии региона увеличили площади под картофель на 7%, под овощи ― на 12%.