Уборка картофеля в Ленобласти идет полным ходом

Участие в мероприятии приняли сотрудники Агропромышленного комплекса.
Сотрудники Агропромышленного комплекса Ленобласти приняли участие в сборе картофеля в Тосненском районе.
Судя по кадрам, урожай в этом году выдался более чем достойный.
Отмечается, что в течении текущего года аграрии региона увеличили площади под картофель на 7%, под овощи ― на 12%.
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05.08.2021 702