Врач рассказал о редком расстройстве, при котором у человека возникает истерика от вида Северного сияния

Необычный недуг называется мерячение.
Александр Мясников в своем Телеграм рассказал о необычной болезни, характерной для северных народностей. Так называемое мерячение проявляется приступами истерики при виде Северного сияния.
У меня лично подобное было в Сибири. Я стоял на утесе, смотрел на ревущюю реку внизу и вдруг меня затрясло, потекли слёзы и охватило чувство неописуемого восторга!, — признается известный теледоктор.
Также врач рассказал о похожем на мерячение синдроме «Стендаля». При нем человек может даже терять сознание от вида чего-то неимоверно красивого. Например, выдающегося произведения искусства, красивого человека или животного.
Значит мы все-таки не кусок мяса с почками и печенью, подчиняющиеся рефлексом и кто-то разуму, а значительно более тонко устроенные существа, связанные с окружающим миром неведомыми пока связями, — рассуждает врач.
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