Врач рассказал о редком расстройстве, при котором у человека возникает истерика от вида Северного сияния

Необычный недуг называется мерячение.

Александр Мясников в своем Телеграм рассказал о необычной болезни, характерной для северных народностей. Так называемое мерячение проявляется приступами истерики при виде Северного сияния.

У меня лично подобное было в Сибири. Я стоял на утесе, смотрел на ревущюю реку внизу и вдруг меня затрясло, потекли слёзы и охватило чувство неописуемого восторга!, — признается известный теледоктор.

Также врач рассказал о похожем на мерячение синдроме «Стендаля». При нем человек может даже терять сознание от вида чего-то неимоверно красивого. Например, выдающегося произведения искусства, красивого человека или животного.

Значит мы все-таки не кусок мяса с почками и печенью, подчиняющиеся рефлексом и кто-то разуму, а значительно более тонко устроенные существа, связанные с окружающим миром неведомыми пока связями, — рассуждает врач.