Ночные заморозки и первая гололедица — погода в Ленобласти на 24 октября

МЧС предупреждает об образовании гололеда на дорогах региона в ночь на 24 октября.

Как передает региональный МЧС, в Ленобласти 24 октября установится переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Днем без существенных осадков.

Ветер прогнозируется северо-западного направления ночью 5-10 м/с и 3-8 м/с днем. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, местами до +3. Ночью на дорогах на востоке региона местами образуется гололедица.