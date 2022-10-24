В Новой Зеландии чиновникам законом запретили непонятно разговаривать

Автор: Сергей Агутин
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Парламент Новой Зеландии на законодательном уровне запретил чиновникам использовать сложную лексику, узкоспециальные термины и канцеляризмы в общении с гражданами.

Парламентарии ожидают, что благодаря простому языку сообщения властей будут лучше понимать мигранты, люди с низким уровнем образования и интеллекта.

«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать и каковы их права», – отметила инициатор законопроекта Рэйчел Бояк

Оппозиция раскритиковала закон и пообещала его отменить после прихода к власти. Политики считают, что он породит лишь больше бюрократии, так как кому-то официально придется заниматься тем, что следить за чиновниками и анализировать их коммуникацию.

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