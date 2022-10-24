Какие приложения на смартфон могут быть опасны для устройства?

Пенсионерка из Гатчина после установки приложения оказалась в минусе. Мошенники обокрали женщину на сумму свыше двух миллионов рублей. Ivbg рассказывает, с какими приложениями нужно быть осторожнее и как избежать мошенников.

Некоторые популярные приложения для смартфонов представляют опасность для гаджетов и сохранность данных самих владельцев. Киберпреступники могут с их помощью не только украсть вашу личную информацию, но и получить доступ к банковским счетам. Наглядным примером служит история пенсионерки из Гатчины. Женщина после установки неизвестного приложения для получения прибыли с инвестиция осталась без 2 385 000 рублей.

Что стоит помнить, чтобы избежать неприятных последствий?

Специалисты кибербезопасности выделили несколько пунктов, на которые стоит опираться при загрузке новых программ:

не стоит закидывать на свой смартфон все подряд;

мобильные приложения следует загружать только из официальных магазинов, таких как GooglePlay и Apple store;

перед загрузкой проверьте отзывы о приложении, чем их больше, тем больше вероятность, что оно наиболее безопасное;

после загрузки обратите внимание на права, которыми обладает новое приложение. В случае, если оно проявляет чрезмерную активность на вашем устройстве, стоит отключить его доступ к важным функциям, не влияющих на его дальнейшую работу.

Какие популярные приложения могут принести вред?

Приложения с прогнозом погоды

Некоторые из приложений, где показаны погодные условия, безопасны для использования. Но, по данным экспертов, в некоторых из них могут быть зашиты трояны или другие вредоносные программы. Многие авторы сомнительных программ отверждают, что подобная прошивка принято для более точного прогноза погоды. Если у вас установлен Good Weather, его следует немедленно удалить с гаджета.

Приложения для общения

Запрещенные в России за экстремистскую деятельность Instagram и Facebook , продолжают использоваться россиянами. Но указанные приложения из-за глобального сбора данных на пользователей вызывают опасения у специалистов в сфере киберзащиты. Помимо прочего, в инсте есть функция после обновления программы добавлять другие возможности на вашем устройстве.

Возможную угрозу может представлять и WhatsApp, так как мошенники могут рассылать по номерам телефонов пользователей сообщение-наживку. После его открытия преступники получат доступ к тем функциям и данным, с которыми взаимодействовало приложение: камера, микрофон, список контактов и подобное. К конкретном случае не обязательно удалять приложение. Необходимо просто обновить его до последней версии.

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Приложения с функцией фонаря

Чаще всего бесплатные приложения с функцией фонаря запрашивают разрешение для доступа к контактной информации. Следствие этого становится утечка данных к авторам программ. Те, в свою очередь, продают информацию о пользователях рекламодателям. В некоторых случаях обезопасить себя можно. Для этого необходимо отправить создателю запрос на удаление своих данных из базы.

Игровые приложения

Такие игры на телефоне как Zombie Mod и Angry Birds также сливают данные о пользователях разработчикам. Благодаря Zombie Mod авторы пытались получить прибыль от рекламы.

Детские приложения для развития

Внимательно стоит относится к детским приложениям, которые устанавливают на свои гаджеты родителя для детей. Среди них множество опасных программ. Перед скачиванием просмотрите отзывы и на основе них решайте, стоит ли игра свеч.

Приложения для знакомств

Среди приложений для знакомств, Grindr и Tinder собирают в базу около половины ваших данных. Помимо очевидных вещей (имя, возраст, местоположение, номер телефона и адрес электронной почты) также фиксируется информация о роде деятельности, наличии домашних животная и другая, казалось бы, не особо опасная информация. Только вот с помощью большого числа таких нюансов создается полная картина жизни пользователя, а, следовательно, возрастает риск к фишингу и телефонному мошенству.

Приложения с технологией VPN

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