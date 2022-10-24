Неделя в Ленобласти будет немного снежной

По словам синоптиков, снег не будет ложиться на землю.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, практически в течение всей недели в Ленобласти и Петербурге будет идти снег.
Отмечается, что ночные температуры ожидаются минус 2 — плюс 3 градуса, даже до минус 4 градусов.
Синоптик отметил, постоянный снежный покров в регионе устанавливается в конце ноября — начале декабря.
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