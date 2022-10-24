Неделя в Ленобласти будет немного снежной

По словам синоптиков, снег не будет ложиться на землю.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, практически в течение всей недели в Ленобласти и Петербурге будет идти снег.

Отмечается, что ночные температуры ожидаются минус 2 — плюс 3 градуса, даже до минус 4 градусов.

Синоптик отметил, постоянный снежный покров в регионе устанавливается в конце ноября — начале декабря.