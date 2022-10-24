Рецидивист задержан за нападение на учительницу в Выборге

По информации ivbg.ru, 23 октября – накануне дня рождения – на улице Некрасова в Выборге задержан 42-летний местный житель.

Поиски мужчины начались после того, как вечером 15 октября в полицию Выборгского района обратилась 44-летняя учительница начальных классов. На улице Приморской неизвестный дал ей пощечину и попытался вырвать сумку.

Известно, что с конца 1990-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за многочисленные кражи, грабежи, несколько аварий с пострадавшими и незаконное хранение оружия.