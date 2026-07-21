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Экс-глава Фонда защиты дольщиков Ленобласти получил условный срок за коммерческий подкуп

Бывший генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти Александр Горшенев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размерах.

Экс-глава Фонда защиты дольщиков Ленобласти получил условный срок за коммерческий подкуп - Горшенев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении коммерческого подкупа в крупном
Фото: Freepik.

Суд установил, что с октября 2019 года по март 2022 года руководитель фонда вместе со своим заместителем необоснованно потратили более 89 млн рублей бюджетных средств, что привело к срыву сроков строительства объектов. Кроме того, чиновники получали от подрядчиков деньги за увеличение стоимости контрактов, а также за приемку и своевременную оплату работ. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 17 млн рублей.

Суд назначил Горшеневу наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 12 млн рублей, а его имущество на сумму 9 млн рублей конфисковано.

Заместитель экс-главы фонда был осужден ранее.

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17.07.2026
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Теги

злоупотребление полномочий коммерческий подкуп
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В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0

На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 — Индонезийско-российский летний слет 2026 года.

В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 - На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный ст
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Участниками стали студенты из России, Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проводится в рамках договорённостей о культурном сотрудничестве, закреплённых в Декларации о стратегическом партнёрстве 2025 года и подтверждённых по итогам Саммита Россия–АСЕАН 2026 года в Казани.

Тема слета — «Кухня Нусантары: уроки природы и дружбы народов». Программа включает образовательные, культурные и интерактивные мероприятия, посвящённые экологическому просвещению, гастродипломатии и межкультурному диалогу. Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов подчеркнул, что особо охраняемые природные территории являются не только местами сохранения уникальной природы, но и площадками для экологического просвещения, международного диалога и молодёжных инициатив.

«Именно такие проекты помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде», — отметил он.

Организаторами слета выступили PERMIRA Петербурга совместно с областным и Петербургским отделениями Всероссийского общества охраны природы. Мероприятие проходит при поддержке Посольства Республики Индонезии и активном участии комитетов по природным ресурсам, государственному экологическому надзору и по внешним связям Ленобласти.

Теги

мыс Киперорт Федор Стулов Индонезия Ленобласть

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