Бывший генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти Александр Горшенев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что с октября 2019 года по март 2022 года руководитель фонда вместе со своим заместителем необоснованно потратили более 89 млн рублей бюджетных средств, что привело к срыву сроков строительства объектов. Кроме того, чиновники получали от подрядчиков деньги за увеличение стоимости контрактов, а также за приемку и своевременную оплату работ. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 17 млн рублей.

Суд назначил Горшеневу наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 12 млн рублей, а его имущество на сумму 9 млн рублей конфисковано.

Заместитель экс-главы фонда был осужден ранее.