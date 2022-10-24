Детям мобилизованных на Донбасс увеличат компенсация на отдых в лагерях

Размер компенсации за путевки в оздоровительные лагеря для детей военнослужащих и мобилизованных на Донбасс будет увеличен по поручению главы Ленобласти
Сегодня родителям из бюджета компенсирует часть затрат на путевку — для работающих жителей это 70% расчетной стоимости путевки. Опекунам и приемным родителям, сотрудникам государственных организаций здравоохранения региона предоставляется 100-процентная компенсация.
Отметим, в Ленинградской области работает горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления: 8-800-500-70-90, а также сайт.
На территории 47 региона работали 540 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 72 ― стационарные и круглосуточные организаций, 440 ― лагеря дневного пребывания, 26 ― лагеря труда и отдыха и два палаточных лагеря. Кроме того, в 2022 году Ленобласть заключила договоры с федеральными оздоровительными центрами «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан» и «Алые паруса». Поощрительные путевки туда уже получили более 300 детей региона.
Сейчас лагеря готовятся к осенней смене. Варианты для детского отдыха представлены на сайте «мирпутешествий.рф». Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в Комитет по опеке и попечительству Всеволожского района и предоставить следующие документы: заявление, оригинал и копия паспорта родителя, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, документ, который подтверждает проживание ребенка во Всеволожском районе, а также документ, который подтверждает льготу.