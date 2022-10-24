Детям мобилизованных на Донбасс увеличат компенсация на отдых в лагерях

Размер компенсации за путевки в оздоровительные лагеря для детей военнослужащих и мобилизованных на Донбасс будет увеличен по поручению главы Ленобласти

«Важно увеличить размер субсидии для детей военнослужащих и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Донбассе. А для старшеклассников вместе с воинскими частями можно разработать военно-патриотический «Курс молодого бойца», чтобы ребята приезжали на несколько дней, знакомились с армейским бытом, жили в казармах, проходили занятия по начальной военной подготовке», — отметил Александр Дрозденко.

Сегодня родителям из бюджета компенсирует часть затрат на путевку — для работающих жителей это 70% расчетной стоимости путевки. Опекунам и приемным родителям, сотрудникам государственных организаций здравоохранения региона предоставляется 100-процентная компенсация.

Вам будет интересно В детских лагерях Ленинградской области завершилась четвертая летняя смена Этим летом в лагерях проводили тематические смены, активные мероприятия. Всего отдохнули более 90 тысяч школьников из Ленинградской области. На территории 47... 29.08.2022 225

Отметим, в Ленинградской области работает горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления: 8-800-500-70-90, а также сайт.

На территории 47 региона работали 540 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 72 ― стационарные и круглосуточные организаций, 440 ― лагеря дневного пребывания, 26 ― лагеря труда и отдыха и два палаточных лагеря. Кроме того, в 2022 году Ленобласть заключила договоры с федеральными оздоровительными центрами «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан» и «Алые паруса». Поощрительные путевки туда уже получили более 300 детей региона.

Сейчас лагеря готовятся к осенней смене. Варианты для детского отдыха представлены на сайте «мирпутешествий.рф». Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в Комитет по опеке и попечительству Всеволожского района и предоставить следующие документы: заявление, оригинал и копия паспорта родителя, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, документ, который подтверждает проживание ребенка во Всеволожском районе, а также документ, который подтверждает льготу.