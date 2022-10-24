Прошедшее лето унесло жизни 60 любителей поплавать в Ленобласти

Чтобы предотвратить трагедии, в жаркие дни спасатели патрулировали пляжи, в том числе дикие.
Как сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Алексей Зыбцев, летом 2022 года в водоемах региона погибли более 60 человек. Шестеро из них — дети, пишут ЛенТВ24.
Спасатели отметили, что число жертв в этом году оказалось меньше, чем в предыдущем.
Купание в неположенных и необорудованных местах, а также купание в состоянии алкогольного опьянения стали основными причинами гибели людей.
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23.10.2022 108