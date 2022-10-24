В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей транспортных средств на алкогольное опьянение, следует из опубликованного на портале правовой информации постановления.

Согласно тексту документа, причинами для тестирования водителей на состояние алкогольного опьянения могут стать запах изо рта, неустойчивое состояние тела, нарушение речи и другие проявления содержания алкоголя в крови.

— Освидетельствование осуществляется с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов измерения на бумажном носителе, – говорится в документе.

Факт наличия алкоголя в крови будет определяться концентрацией этилового спорта примерно в 0,16 миллиграмма на один литр вдыхаемого воздуха.

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Уточняется, что при отказе водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, или его несогласия с результатами освидетельствования, а также при наличии достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но результат освидетельствования оказался отрицательным, он будет направлен на медицинское освидетельствование.