Росгвардейцы задержали алкогольного вора в Киришах

По информации ivbg.ru, 23 октября в Киришах был задержан подозреваемый в краже алкоголя из гипермаркета на проспекте Победы. Он взял с полки крепкие напитки и, не прячась, сбежал.

Сотрудники Росгвардии заметили мужчину, схожего по приметам, на улице Энергетиков. Увидев патрульный автомобиль, он вновь пытался убежать, но в этот раз не смог.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств.