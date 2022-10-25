Росгвардейцы задержали алкогольного вора в Киришах

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 23 октября в Киришах был задержан подозреваемый в краже алкоголя из гипермаркета на проспекте Победы. Он взял с полки крепкие напитки и, не прячась, сбежал.  

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Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны

Сотрудники Росгвардии заметили мужчину, схожего по приметам, на улице Энергетиков. Увидев патрульный автомобиль, он вновь пытался убежать, но в этот раз не смог.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

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25.10.2022 70
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