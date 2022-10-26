На кассах самообслуживания вы можете оплатить покупки воров. Юрист раскрыл схему обмана

Во многих крупных гипермаркетах работают кассы самообслуживания. Покупатели сканируют штрих-код товара, платят банковской картой и экономят время. Однако недобросовестные граждане используют такую форму оплаты для кражи товаров, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек», – сообщил Иван Соловьев

Таким образом следующий покупатель, который подойдет к этой кассе, рискует, помимо своих товаров, оплатить и покупки воров. Поэтому при оплате на кассах самообслуживания юрист советует убедиться в том, что на устройстве нет незакрытых чеков, а после оплаты тщательно сверить чек с перечнем приобретенных товаров.

«Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны», – предупредил Иван Соловьев