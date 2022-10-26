По информации ivbg.ru, на территории Санкт-Петербурга задержан участник международной преступной группировки из Республики Беларусь, который переправлял наркотики в Россию.

При содействии белорусский правоохранителей возле дома № 4а на улице Думской задержали наркоторговца, который находится в международном розыске. Изъяты наркотики и около $800 тысяч.

По данным следствия, 23-летний мужчина прятался в Санкт-Петербурге от белорусских правоохранительных органов. Находясь в Бресте, подозреваемый сбывал наркотики и выращивал наркосодержащие растения.