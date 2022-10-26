По информации ivbg.ru, судебные приставы принудительно отправили в больницу жителя Санкт-Петербурга, который болеет туберкулезом и не хочет лечиться.
Пациент в первый раз сбежал из тубдиспансера, поэтому во второй раз его госпитализировали правоохранители. В суд обратилась прокуратура одного из районов.
Представители ведомства доказали, что 39-летнему петербуржцу необходимо пройти восьмимесячное лечение в диспансере. Сейчас мужчина находится в своей палате и уже не представляет опасности для горожан.
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