По информации ivbg.ru, судебные приставы принудительно отправили в больницу жителя Санкт-Петербурга, который болеет туберкулезом и не хочет лечиться.

Пациент в первый раз сбежал из тубдиспансера, поэтому во второй раз его госпитализировали правоохранители. В суд обратилась прокуратура одного из районов.

Представители ведомства доказали, что 39-летнему петербуржцу необходимо пройти восьмимесячное лечение в диспансере. Сейчас мужчина находится в своей палате и уже не представляет опасности для горожан.