Петербуржца второй раз отправили на принудительное лечение в тубдиспансер. В первый он сбежал

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, судебные приставы принудительно отправили в больницу жителя Санкт-Петербурга, который болеет туберкулезом и не хочет лечиться.

Пациент в первый раз сбежал из тубдиспансера, поэтому во второй раз его госпитализировали правоохранители. В суд обратилась прокуратура одного из районов.

Представители ведомства доказали, что 39-летнему петербуржцу необходимо пройти восьмимесячное лечение в диспансере. Сейчас мужчина находится в своей палате и уже не представляет опасности для горожан.

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29.08.2022 2274
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