Ленинградские депутаты предложили на федеральном уровне закрепить ежегодную выплату на детей

Речь идет о ежегодных выплатах к началу учебного года в размере 15 000 рублей

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроект «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года» предложен к рассмотрению депутатами фракции ЛДПР Андреем Лебедевым и Игорем Рихтиковым, которые считают необходимым на федеральном уровне установить ежегодную выплату к началу учебного года в размере 15000 рублей на каждого ребенка, осваивающего образовательные программы начального, основного или среднего образования. По мнению инициаторов, установление такой выплаты станет существенным подспорьем в процессе сбора детей в школу.

В случае принятия законопроекта на федеральном уровне, расходы на реализацию будут составлять 282 миллиарда рублей в год. В качестве источника средств авторы предполагают использовать Фонд национального благосостояния.

26 октября на заседании Законодательного собрания проект был поддержан единогласно.