В Ленобласти на рабочие места мобилизованных могут привлечь студентов

К программе «трудовой мобилизации» студентов, которую недавно начали власти Кемеровской области, готова подключится и Ленинградская область.

Согласно программе, учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов могут временно занять места работников, призванных в рамках частичной мобилизации.

В Ленобласти «трудовую мобилизацию» сейчас не реализуют, но власти заявили, что готовы применить такой опыт к учреждениям среднего профобразования. Также присоединиться к программе готовы Курская, Курганская и Челябинская области.

Ранее стало известно, что все мобилизационные мероприятия в Ленобласти могут завершиться в ближайшие дни.