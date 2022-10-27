В Ленобласти на рабочие места мобилизованных могут привлечь студентов

К программе «трудовой мобилизации» студентов, которую недавно начали власти Кемеровской области, готова подключится и Ленинградская область.
Согласно программе, учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов могут временно занять места работников, призванных в рамках частичной мобилизации.
В Ленобласти «трудовую мобилизацию» сейчас не реализуют, но власти заявили, что готовы применить такой опыт к учреждениям среднего профобразования. Также присоединиться к программе готовы Курская, Курганская и Челябинская области.
Ранее стало известно, что все мобилизационные мероприятия в Ленобласти могут завершиться в ближайшие дни.
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