Мужчина пострадал при пожаре во Всеволожском районе

Сообщение о возгорании в садоводстве «Труд» во Всеволожском районе поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 октября около 22:00. Огонь охватил 68 квадратных метров, горели одноэтажные деревянные дом и баня.

На место прибыли дежурные смены 96-й и 6-й специализированной пожарно-спасательной части: восемь пожарных на две спецмашины. Возгорание потушено к 22:57.

На месте происшествия обнаружен 55-летний мужчина, он госпитализирован с ожогами рук. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.