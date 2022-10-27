Мужчина пострадал при пожаре во Всеволожском районе

Сообщение о возгорании в садоводстве «Труд» во Всеволожском районе поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 октября около 22:00. Огонь охватил 68 квадратных метров, горели одноэтажные деревянные дом и баня.
На место прибыли дежурные смены 96-й и 6-й специализированной пожарно-спасательной части: восемь пожарных на две спецмашины. Возгорание потушено к 22:57.
На месте происшествия обнаружен 55-летний мужчина, он госпитализирован с ожогами рук. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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27.10.2022 48