Миллион долларов не дали вывезти за границу через Пулково в 2022 году

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, таможенники в Пулково пресекли попытки вывоза из Санкт-Петербурга в страны ЕАЭС около $1 млн за девять месяцев 2022 года.  

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Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, это были наличные, которые пассажиры пытались провезти без декларации.

С начала 2022 года было заведено 824 административных дела, в аналогичный период 2021 года их было 807. С марта 2022 года действует запрет на вывоз из России валюты, сумма которой превышает $10 тысяч.

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27.10.2022 33
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