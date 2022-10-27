Миллион долларов не дали вывезти за границу через Пулково в 2022 году

По информации ivbg.ru, таможенники в Пулково пресекли попытки вывоза из Санкт-Петербурга в страны ЕАЭС около $1 млн за девять месяцев 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, это были наличные, которые пассажиры пытались провезти без декларации.

С начала 2022 года было заведено 824 административных дела, в аналогичный период 2021 года их было 807. С марта 2022 года действует запрет на вывоз из России валюты, сумма которой превышает $10 тысяч.