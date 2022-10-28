Власти Ленобласти заявили, что в регионе нет необходимости в трудовой мобилизации студентов

В Ленинградской области опровергли информацию об участии в программе трудовой мобилизации студентов, сообщает пресс-служба правительства.

В администрации заявили, что в Ленобласти не планируется привлекать студентов на работу вместо мобилизованных граждан. При этом отмечается, что регион готов рассмотреть подобный опыт коллег из других субъектов, но в настоящее время необходимости в этом нет.

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Ранее сообщалось, что некоторые регионы планируют подключиться к трудовой мобилизации студентов. Суть программы заключается в то, что учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов могут временно занять места работников, призванных в рамках частичной мобилизации.