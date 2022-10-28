Учитель из Тихвина представит Ленобласть на Всероссийском педагогическом конкурсе

В Москве 28 октября стартует Всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2022». Участие в нем примут учителя со всей России.

От Ленинградской области на конкурс отправился учитель английского языка из Тихвина Даниил Морозов. Участники посоревнуются в навыках публичного выступления, продемонстрируют актуальность своих педагогических находок.

Результаты конкурса жюри объявят 3 ноября.