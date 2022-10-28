Иномарку за 1,7 млн рублей угнали в Мурино

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 октября около 14:00 в полицию Всеволожского района обратилась 44-летняя жительница Мурино. У нее угнали серебристый Hyundai Tucson 2019 года выпуска.

Иномарка была припаркована на подземной стоянке 21-этажного дома на проспекте Авиаторов Балтики. По предварительным данным, дополнительной сигнализацией автомобиль не оборудован.

Ущерб автовладелицы составил около 1,7 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.

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24.05.2022 1535
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