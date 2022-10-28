Иномарку за 1,7 млн рублей угнали в Мурино

По информации ivbg.ru, 27 октября около 14:00 в полицию Всеволожского района обратилась 44-летняя жительница Мурино. У нее угнали серебристый Hyundai Tucson 2019 года выпуска.
Иномарка была припаркована на подземной стоянке 21-этажного дома на проспекте Авиаторов Балтики. По предварительным данным, дополнительной сигнализацией автомобиль не оборудован.
Ущерб автовладелицы составил около 1,7 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.
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