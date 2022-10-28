Лжесотрудница ПФР обокрала пенсионерку из Луги на 40 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 октября в полицию Лужского района обратилась 72-летняя жительница Луги. Двумя неделями ранее ней позвонила мошенница.

Женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщил о полагающейся надбавке к выплате. Для ее получения требовалось продиктовать реквизиты банковской карты и номер из поступившего смс-сообщения.

Пенсионерка поверила мошеннице и выполнила ее инструкции. После этого с ее карты было списано 40 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.

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05.02.2021 3179
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