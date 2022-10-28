Молодого человека порезали ножом на улице в Мурино

По информации ivbg.ru, 27 октября неизвестные напали на молодого человека возле дома № 5 на Привокзальной площади в Мурино Всеволожского района и ударили ножом в грудь, шею и лицо.

Прибывшие на место полицейские обнаружили окровавленного 21-летнего молодого человека, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавший работает продавцом-кассиром в супермаркете на улице, на которой произошло нападение.

Нападавших было двое: обоим на вид 35–40 лет. Решается вопрос об уголовном деле.