Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга 28 октября, подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме.
Как отмечает РИА «Новости», завершается сбор личного состава.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, а 14 октября Владимир Путин анонсировал ее завершение в течение двух недель, сообщив, что на тот момент были мобилизованы 222 тысячи человек.
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27.10.2022 90