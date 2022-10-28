Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга 28 октября, подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме.

Как отмечает РИА «Новости», завершается сбор личного состава.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, а 14 октября Владимир Путин анонсировал ее завершение в течение двух недель, сообщив, что на тот момент были мобилизованы 222 тысячи человек.

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27.10.2022 90
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