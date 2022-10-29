Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер — погода в Ленобласти на 30 октября

Автор: Гузель Галимова
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Неделя в Ленобласти завершится облачной погодой с прояснениями.

В воскресенье, 30 октября, ночью пройдет дождь, утром вперемешку с мокрым снегом. Днем на западе без существенных осадков, на востоке ожидается дождь с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +2…+7°C.

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