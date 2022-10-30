Из офиса в Федоровском вынесли три сейфа с миллионами рублей

По информации ivbg.ru, 29 октября в полицию Тосненского района обратились представители подрядной строительно-монтажной фирмы, занимающейся вырубками.
Ночью в филиале организации на Малой улице в поселке Федоровское побывали воры. Их добычей стали три сейфа в служебных кабинетах. Злоумышленники вытащили их на улицу, взломали и забрали 4 миллиона рублей.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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