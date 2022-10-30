Из офиса в Федоровском вынесли три сейфа с миллионами рублей

По информации ivbg.ru, 29 октября в полицию Тосненского района обратились представители подрядной строительно-монтажной фирмы, занимающейся вырубками.

Ночью в филиале организации на Малой улице в поселке Федоровское побывали воры. Их добычей стали три сейфа в служебных кабинетах. Злоумышленники вытащили их на улицу, взломали и забрали 4 миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.