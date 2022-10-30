Видео: число погибших в давке в Сеуле россиянок выросло до четырех

Как сообщал ivbg.ru, на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибло более 150 человек, среди них – молодые гражданки России. Одна из них числилась пострадавшей и умерла в больнице.

Около 11:00 стало известно, что число погибших в давке россиянок выросло до четырех человек. Об этом сообщают в посольстве России. Также на момент подготовки публикации власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей.

Давка произошла в ночь с 29 на 30 октября 2022 года в ходе празднования Хэллоуина возле отеля «Гамильтон» в столице Южной Кореи. На праздновании собралось около 100 000 человек. Давка началась, когда толпа проходила сквозь узкий переулок шириной около четырех метров.