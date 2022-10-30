Правительство России дополнило перечень недружественных стран

Признание страны недружественной означает, что она совершает опасные действия в отношении России, российских компаний и граждан. В перечень добавлены британские заморские территории, поддержавших антироссийские санкции Великобритании.

Это: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

В перечне недружественных стран также находятся: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны-члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.