Девятиклассник задержан за избиение и ограбление студента в Лодейном Поле

По информации ivbg.ru, 28 октября в Лодейном Поле задержан 15-летний девятиклассник одной из местных школ. Его подозревают в нападении на 17-летнего первокурсника недалеко от Техникума промышленных технологий.

Добычей подростка стал вейп. Пострадавшему студенту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали сотрясением мозга.

По факту разбоя завидно уголовное дело.