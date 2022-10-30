Девятиклассник задержан за избиение и ограбление студента в Лодейном Поле

По информации ivbg.ru, 28 октября в Лодейном Поле задержан 15-летний девятиклассник одной из местных школ. Его подозревают в нападении на 17-летнего первокурсника недалеко от Техникума промышленных технологий.
Добычей подростка стал вейп. Пострадавшему студенту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали сотрясением мозга.
По факту разбоя завидно уголовное дело.
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24.07.2022 4389