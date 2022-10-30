Видео: в Motorola показали телефон, который раскладывается вертикально. Он увеличивается в размере

Автор: Сергей Агутин
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Samsung, Huawei и некоторые другие производители уже продают гнущиеся и складывающиеся смартфоны. Нo в Motorola пошли дальше — их телефон увеличивается в размерах просто по нажатию кнопки.

На видео запечатлен процесс раскладки такого телефона. Он увеличивается прямо в руках, настолько плавно, что это сложно заметить визуально.

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Видео: в Motorola показали телефон, который раскладывается вертикально. Он увеличивается в размере Motorola
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20.10.2022 157

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